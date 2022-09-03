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البحرين.. استحداث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر

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البحرين.. استحداث تأشيرة إلكترونية صالحة لمدة 6 أشهر
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أعلنت البحرين "استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، تكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد لذات الفترة".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذه الخطورة تأتي في إطار تنفيذ المبادرات الـ24 لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي أطلقها مجلس الوزراء البحريني.

وقال الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، إن هذه التأشيرة المستحدثة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتبلغ رسومها 60 دينارا.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

 

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