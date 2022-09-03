تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة حاول "منحرف" سرقتها

تمكنت فرقة الشرطة العدلية في القيروان بتونس من "تحديد هوية شخص منحرف قام بخطف سيارة بداخلها فتاة بعد خروج والدها منها.

وأفادت "موزاييك" بأن "المنحرف ركب السيارة وانطلق بسرعة جنونية وهو ما دفع بالفتاة إلى رمي نفسها خارج العربة".

وبعد تحديد هوية المشتبه به تبين أنه من ذوي السوابق، ولاذ بالفرار.

ولا تزال عملية البحث جارية عن الجاني، في حين تمت إعادة السيارة إلى صاحبها.

هذا ولم تذكر المصادر شيئا عن مصير الفتاة بعد قفزها من السيارة.

المصدر: قناة نسمة