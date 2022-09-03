 
مباشر

تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة حاول "منحرف" سرقتها

أخبار العالم العربي

تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة حاول
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqja

تمكنت فرقة الشرطة العدلية في القيروان بتونس من "تحديد هوية شخص منحرف قام بخطف سيارة بداخلها فتاة بعد خروج والدها منها.

وأفادت "موزاييك" بأن "المنحرف ركب السيارة وانطلق بسرعة جنونية وهو ما دفع بالفتاة إلى رمي نفسها خارج العربة".

وبعد تحديد هوية المشتبه به تبين أنه من ذوي السوابق، ولاذ بالفرار.

ولا تزال عملية البحث جارية عن الجاني، في حين تمت إعادة السيارة إلى صاحبها.

هذا ولم تذكر المصادر شيئا عن مصير الفتاة بعد قفزها من السيارة.

المصدر: قناة نسمة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا