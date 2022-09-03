 تقرير أممي: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس 2022.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و 746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.

وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت أيضا إلى "حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءا من البنية التحتية".

وأضاف التقرير أن "هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر، أو أجبرت أصحابها على ذلك".

وجاء في التقرير أن عمليات الهدم تنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية، بهدف ردع مقاومين محتملين".

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة إسرائيل عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ "النكبة" أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

المصدر: معا