القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريبا بحريا في نطاق الأسطول الشمالي

قال متحدث باسم الجيش المصري إن القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريبا بحريا "عابرا" في نطاق الأسطول الشمالي.

وقال المتحدث إن التدريب يأتي في "إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف أن حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" والمدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK) شاركت في التدريب.

وأشار إلى أن "التدريب يشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية والتي ركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية".

وأوضح أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين قوات البلدين.

المصدر: RT