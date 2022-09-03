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المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى البلاد

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المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى البلاد
AP
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رحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باتيلي، مبعوثا أمميا إلى ليبيا، خلفا للسلوفاكي، يان كوبيتش.

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وأشاد المجلس الرئاسي الليبي، بـ"خبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي"، مثنيا على "الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا".

وشدد المجلس على "دور الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثة المنظمة في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال"، معربا عن أمله بأن "يساهم باتيلي بخبرته الواسعة بمساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب الليبي".

المصدر: RT

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