وكالة أنباء الصومال: مقتل 17 شخصا في هجوم لحركة "الشباب" في إقليم هيران وسط البلاد

أفادت وكالة أنباء الصومال بـ"مقتل 17 مدنيا، وإصابة آخرين، جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد".

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن علمي محمد بري، أحد الأعيان المحليين، قوله: "الإرهابيون أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة "أفر إردود" على بعد 25 كليومتر عن مدينة "بلدوين"، ومن ثم أطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال".

وأشار إلى أن المركبات انطلقت من "بلدوين" متجهة إلى منطقة "محاس"، حيث كانت تنقل موادا غذائية.

المصدر: "وكالة الأنباء الصومالية"