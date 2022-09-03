رسميا.. السنغالي باثيلي ممثلا خاصا لغوتيرش ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

ويخلف باثيلي في هذا المنصب السلوفاكي يان كوبيش في محاولة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة في البلاد وإجراء انتخابات عامة هناك.

وتقول الأمم المتحدة إن باثيلي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في العمل مع حكومته والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. حيث عمل مؤخرا كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المصدر: الأمم المتحدة