الدبيبة يجري مباحثات مع أردوغان في اسطنبول حول الانتخابات والتعاون العسكري وعودة الشركات

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

ونشرت الرئاسة على حسابها في تويتر صورة للدبيبة وأردوغان خلال اجتماعهما في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول عقداه دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

يأتي هذا اللقاء بعد مباحثات أجراها الدبيبة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، تناولت إجراء الانتخابات في ليبيا.

وكان الدبيبة قد اجتمع الخميس مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والخارجية تشاووش أوغلو، كما عقد لقاء مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس" مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وتناولت المباحثات الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا حيث أكد أردوغان أن "التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات".

وأوضح المكتب الإعلامي أن الدبيبة وأردوغان بحثا ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية بحضور رئيس المخابرات التركية ومستشار الرئيس التركي إبراهيم قالين، حيث ركز الاجتماع على دعم الانتخابات وزيادة التعاون العسكري وتطوير القوات العسكرية والقوات المساندة في ليبيا.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع أن "ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات".

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين اتفاقا في نهاية الاجتماع، على عودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

كما وجه الدبيبة دعوة للرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع عقده في نوفمبر القادم بحضور شركات تركية متخصصة.

المصدر: RT