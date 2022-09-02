 
مباشر

السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص.. وعودة حظر التجوال

أخبار العالم العربي

السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص.. وعودة حظر التجوال
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqd8

أعلنت السلطات المحلية في إقليم النيل الأزرق في السودان أن سبعة أشخاص قتلوا في الأحداث التي شهدتها مدينة الروصيرص أمس.

وحسب بيان أصدرته لجنة أمن الإقليم عقب أحداث قنيص ومجمع طيبة في الروصيرص، فإن 23 شخصا أصيبوا بجروح.

وقال البيان إن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا في أمانة الحكومة قضى بعودة حظر التجوال من الثامنة مساء ومنع التجمعات الا للضرورة وتشكيل لجنة تحقيق.

وأضاف البيان أن الاشتباكات تجددت في مدينة أم درفا (المدينة ٧) جنوب الروصيرص صباح اليوم، وخلفت ضحايا وإصابات، قائلا إن "القوات المسلحة تدخلت والوضع الآن مستقر في المدينة".

وأشار البيان إلى أن "أسباب اندلاع الأحداث لم تعرف بعد".

السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص.. وعودة حظر التجوال

المصدر: وكالة السودان للأنباء

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا