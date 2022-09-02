الحكومة المصرية تحسم الجدل حول مقبرة طه حسين

قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبد المنعم ، إنه لم يصدر قرار بإزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.

إقرأ المزيد

وأوضحت أنه لن يتم إزالة المقبرة الواقعة في منطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة، ولا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تتم حاليا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا وأنباء حول إزالة وهدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.

وكانت مها عون حفيدة طه حسين، قالت في وقت سابق لـ القاهرة 24، إن أسرة الكاتب تدرس بالفعل نقل الرفات إلى خارج مصر بعد الأزمة الأخيرة، ولم تتخذ قرارا بعد عن إمكانية نقل رفات طه حسين إلى الأراضي الفرنسية.

وفي ذات السياق ذاته، قال المهندس حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربي طه حسين، إن هناك اقتراحا في الأسرة بنقل رفاته إلى الأراضي الفرنسية.

المصدر: RT