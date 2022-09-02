قرارات استباقية للسيسي أنقذت مصر من أزمة كبرى

أعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر علاء عز، بأن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء قد انخفض بنسبة 8.6% وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

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وأوضح أن المؤشر تراجع إلى أقل من مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2022، إلا أنه مازال أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 13.1%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الأشهر القادمة ليقارب أسعار العام الماضي.

وأشار عز بأن هناك توجيهات استباقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بدء جائحة كورونا بزيادة السعات التخزينية ورفع حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية والمواد البترولية من 3 أشهر إلى من 6 إلى 9 أشهر قد ساعد مصر فى تجاوز الأزمة العالمية التي ارتفعت أثناءها الأسعار إلى أرقام لم يشهدها العالم، ووفر لمصر المليارات بسبب خفض الاستيراد أثناء تلك الفترة لنبدأ في تعويض ما تم استهلاكه الآن بأسعار أقل كثيرا خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من الغذاء ونفس النسبة لمستلزمات الإنتاج.

وأوضح عز بأنه قد تم إنشاء صوامع ضخمة للحبوب وصهاريج عملاقة للزيوت والمواد البترولية، بخلاف التوسع في الزراعة للمحاصيل الرئيسية من خلال استصلاح مليون ونصف فدان بخلاف التوسع الأفقى لزيادة الإنتاجية للفدان.

المصدر: المصري اليوم