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وزارة الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة

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وزارة الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة
ria.ru
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 صرّح ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية بأن روسيا مستعدة لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة ومساعدة بغداد في مجال الطب النووي.

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وقال كينشاك بهذا الشأن إن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوريد منتجات النظائر المشعة، وكذلك تدريب الكوادر في الجامعات الروسية المتخصصة في المجالات ذات الصلة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن روسيا مستعدة أيضا "لتنفيذ مشروعات مشتركة كبرى".

 وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية الروسية قائلا: "نحن ننطلق من أن العودة إلى النظرة العملية في هذه القضية ممكنة مع زيادة حجم التعاون في هذا المجال العلمي المكثف، وأيضا عند تحديث وتنقيح خطط العملاء العراقيين ذات الصلة".

وأفاد كينشاك بأن الهيئتين المعنيتين في البلدين، وهما مؤسسة روسآتوم الحكومية الروسية، والوكالة العراقية لمراقبة المواد المشعة "تعملان بشكل مشترك لتحديث الإطار التنظيمي الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".

المصدر: نوفوستي

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