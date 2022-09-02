بمناسبة كأس العالم.. الخطوط الكويتية تدشن 13 رحلة يوميا إلى الدوحة

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تدشين 13 رحلة تجارية يوميا من وإلى الدوحة، لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم "FIFA قطر 2022".

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وذكرت الخطوط الكويتية في بيان، أمس الخميس، أنها توفر باقات للعملاء عبر مكتب "الكويتية للعطلات"، أو التواصل على الخط الساخن (171).

وأضاف البيان، أن "الباقة تشمل تذكرة حضور المباراة وأخرى للسفر على متن خطوطها، بأسعار تبدأ من 200 دينار كويتي (نحو 649 دولارا أمريكيا)".

وتابع، أنه "يجب التسجيل على رابط تطبيق (هيّا) بعد الانتهاء من الحجز، وملء البيانات الخاصة بالمسافر ليتاح له حضور المباريات".

وحسب البيان فإن "التذاكر سوف تقل أسعارها تدريجيا مع تأهل ووصول الفرق المشاركة إلى الأدوار الإقصائية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، معن رزوقي، لوكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا"، إن الشركة بدأت العمل على ترتيب هذه الرحلات منذ العام الماضي، وأنها ستبدأ بتشغيلها مع انطلاق المونديال، مشددا على أن الحدث العالمي فرصة لإبراز الخدمات التي تقدمها "الكويتية" لعملائها.

وأعربت الشركة عن أملها بأن تلعب الخطوط الكويتية دورا بارزا كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم، ما سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين على أراضيها وبدول مجلس التعاون الخليجي لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم "FIFA قطر 2022".

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر القادم، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب "البيت"، وينتهي في 18 ديسمبر، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.​​​​​​​

المصدر:كونا