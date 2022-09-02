الحكومة المغربية تهاجم الرئيس التونسي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي "عمل خطير وغير مبرر".

وأدى استقبال تونس لزعيم البوليساريو إلى أزمة بين البلدين وتصعيد وصل إلى سحب المغرب سفيره من تونس أعقبه سحب السفير التونسي من الرباط.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن استقبال سعيد لغالي "عمل أدانه الجميع من مختلف مكونات المجتمع"، وقال أنه "يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي".

وكان الرئيس التونسي قد استقبل غالي في إطار مشاركة الأخير في اجتماع "تيكاد" اليابانية الإفريقية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مطار قرطاج، وهو ما اثار غضب المغرب.

المصدر: هيسبريس