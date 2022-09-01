العاهل السعودي وولي العهد يعزيان بوتين
(وكالة الأنباء السعودية)
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قدم كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.
وقال العاهل السعودي: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".
كذلك بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء مماثلة لبوتين ولأسرة الفقيد.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية