وزارة الكهرباء السورية: خروج محطة تحويل "تل تمر" من الخدمة نتيجة قصف تركي

استهداف سابق للمحطة ـ أرشيف ـ فيسبوك

أعلنت وزارة الكهرباء في سوريا أن محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف في ريف الحسكة خرجت من الخدمة نتيجة استهداف تركي.

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وأوضحت الوزارة أن خروج المحطة من الخدمة جاء نتيجة "قيام المحتل التركي باستهداف خط ال66 ك. ف المغذي للمحطة".

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن القوات التركية استهدفت قريتي الحمرة وأم الكيف بريف تل تمر.

يذكر أن المحطة تعرضت مرارا لقصف تركي أدى إلى خروجها من الخدمة، كان آخرها تعرض المحطة مرتين لقصف تركي في يونيو الماضي.

المصدر: RT