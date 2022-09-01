عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الرئيس محمود عباس سيلتقي نظيرة المصري في القاهرة الثلاثاء المقبل.

وأضاف المالكي أن فلسطين ستشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل والذي سيتم خلاله بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد المالكي أن وزراء الخارجية العرب سيتباحثون في التحضيرات للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المالكي أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ستزور رام الله خلال الأيام القادمة، وأن المسؤولين الفلسطينيين سيبحثون معها ضرورة موافقة الإدارة الأمريكية على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية