مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة في مدينة جبلة السورية

(الصورة عن "شبكة أخبار جبلة واللاذقية" ـ فيسبوك)

قتل طفل (13عاما) وأصيب 7 آخرون، جراح أحدهم خطيرة إثر انفجار قنبلة في حي الجبيبات الغربية في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.

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وذكرت وكالة "سانا" أن طفلا توفى في الانفجار، إضافة إلى جرح 7 آخرين، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القنبلة كانت قرب حاوية قمامة وأدى انفجارها إلى وفاة فتى وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مشفى المدينة، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات.

ولم تعرف بعد تفاصيل أخرى عن الحادثة التي باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابساتها، حسب المصادر السورية.

المصدر: وسائل إعلام سورية