بعد مطاردة لنحو نصف عام.. قوات إسرائيلية تعتقل المطارد الفلسطيني عمر الجعبري في جنين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية أن قوات إسرائيلية اعتقلت فلسطينيا كانت تطارده طيلة 5 أشهر، وذلك بعد اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شبكة "قدس الإخبارية" إن قوات إسرائيلية حاصرت منزل الشاب عمر الجعبري، المطارد منذ 5 أشهر، وشهدت البلدة اشتباكات قبل اعتقاله.

بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجابري موال لتنظيم "داعش" وأنه نجا من عدة محاولات لاعتقاله.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتقال الجعبري تم عبر تعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وعملاء سريين، وأن ذلك تم "دون مقاومة"، ونشرت الصحيفة مقاطع مصورة للعملية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وعبرية