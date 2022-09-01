كشف تفاصيل الاتفاق.. الأسير خليل عواودة لـ RT: نصر في "ملحمة الجوع ضد الركوع" (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني خليل عواودة لـ RT إنه انتصر بعد نصف سنة من "ملحمة الجوع ضد الركوع، وملحمة التحرر ضد العبودية، والإفراج ضد ظلم الاعتقال الإداري".

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وأضاف عواودة: "الحمد لله على هذا العطاء العظيم الذي حقق انتصارا هائلا".

وختم بأن ذلك الانتصار تحقق "بفضل جهود وتضحيات وصمود ومؤازرة كل أحرار العالم لتلك القضية العادلة".

وفي تصريحات لقناة "فلسطين اليوم" قال عواودة إن "الاعتقال الإداري كان ردا مباشرا من جهاز الشاباك على قرار الإفراج عني قبل خوضي الإضراب"، وأضاف أن "الاتفاق يقضي بالإفراج عني في الثاني من الشهر القادم دون تمديد"، وأنه ينص أيضا "على وجود الأطباء عندي فقط دون بقاء شرطة الاحتلال في الغرفة".

وأشار عواودة إلى أن أهله "ممنوعون من الزيارة الآن" وأنهم "لم يحصلوا على تصريح" بذلك.

المصدر: RT + قناة "فلسطين اليوم"