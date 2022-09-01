سوريا تدين "الانتهاكات الجسيمة" بحق الأسرى الفلسطينيين وتطالب بفضح "الممارسات الإسرائيلية"

أدانت دمشق "بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون"، وطالبت الأمم المتحدة "بفضح الممارسات الإسرائيلية".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن "سوريا تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد جلاديهم الإسرائيليين".

وأضاف المصدر أن بلاده "تطالب الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وتدعوها إلى مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والسوريين".

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن "سوريا تعبر عن وقوفها ودعمها الذي لا يتزعزع لقضية كل أسيرٍ ومعتقلٍ فلسطينيٍ يدفع حتى هذه اللحظة ثمنا غاليا لتصديه لهذا الاحتلال الغاشم"، وأضاف أنها "تؤكد أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الانعكاسات السلبية والخطيرة لصمت المجتمع الدولي وعدم جديته في التعامل مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اللا إنسانية التي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال".

المصدر: "سانا"