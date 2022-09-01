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أنصار القذافي يحتفلون بثورة الفاتح (فيديو)

أخبار العالم العربي

أنصار القذافي يحتفلون بثورة الفاتح (فيديو)
معمر القذافي
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احتفل أنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بالذكرى 53 لعيد ثورة الفاتح من سبتمبر.

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ولاحت الأعلام الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي في شوارع غات وأوباري وبني وليد وسرت، وعبر المناصرون عن وفائهم لذكرى الرئيس الراحل، الذي حكم البلاد لأكثر من 4 عقود.

وفي يوم 1 سبتمبر عام 1969، قامت حركة "الضباط الوحدويين الأحرار" في الجيش الليبي بزعامة القذافي، بإطاحة الملك إدريس السنوسي والاستيلاء على الحكم، في ما عرف لاحقا بثورة الفاتح من سبتمبر.

المصدر: RT

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