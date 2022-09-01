أنصار القذافي يحتفلون بثورة الفاتح (فيديو)

احتفل أنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بالذكرى 53 لعيد ثورة الفاتح من سبتمبر.

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ولاحت الأعلام الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي في شوارع غات وأوباري وبني وليد وسرت، وعبر المناصرون عن وفائهم لذكرى الرئيس الراحل، الذي حكم البلاد لأكثر من 4 عقود.

وفي يوم 1 سبتمبر عام 1969، قامت حركة "الضباط الوحدويين الأحرار" في الجيش الليبي بزعامة القذافي، بإطاحة الملك إدريس السنوسي والاستيلاء على الحكم، في ما عرف لاحقا بثورة الفاتح من سبتمبر.

ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى اليوم العظيم ولمشهود 1/9/1969 ذكرى تفجير ثورة الفاتح العظيم.. العيد 53/للثورة التاريخية💚✊ — الفرجاني 🇦🇷 (@lfrjnylrmyty1) August 31, 2022

شعبية واد الحياة



جماهير مناطق وادي الحياة تحتفل بعيد الاعياد عيد ثورة الفاتح العظيم pic.twitter.com/SxW9f837za — ضو الصغير (@DawSaghair1969) August 31, 2022

كل عام و أنصار ثورة الفاتح بألف خير 💚



الذكرى ال53 لثورة الفاتح البيضاء. pic.twitter.com/BYDGGEKcPJ — غيث (@Ghaith4Omar) August 31, 2022

المصدر: RT