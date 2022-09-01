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السعودية تدرج 5 شخصيات على قائمة الإرهاب

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السعودية تدرج 5 شخصيات على قائمة الإرهاب
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن وضع اسماء 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء.

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وضمت القائمة التي نشرتها رئاسة أمن الدولة عبر صفحتها على "تويتر": "منصور أحمد السعادي، الذي يعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة في إيران، ويعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر".

كما شملت القائمة 4 أشخاص آخرين "مرتبطين ببرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التابع لجماعة أنصار الله"، وهم "أحمد علي الحمزي، ومحمد عبد الكريم الغماري، وزكريا عبدالله يحيى حجر، وأحمد محمد علي الجوهري".

وأشارت الرئاسة إلى أن "التصنيف يستهدف كل من يقدم الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية"، داعية لـ"تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".

المصدر: RT

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