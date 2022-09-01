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"ليتهم استمعوا إليك!".. تداول فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل محذرا من الغزو الأمريكي للعراق

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل الذي شغل منصب وزير الخارجية في السعودية على مدى 40 عاما وما قاله بمقابلة سابقة لـشبكة CNN حول غزو العراق.

وقال الفيصل في الفيديو: "غزو العراق ليس أمرا سهلا كيف لـ250 ألف جندي المحافظة على النظام في بلد كهذا، وخصوصا إن كانت الحرب ستقود لزعزعة الاستقرار، ونعتقد أنها ستقود لذلك، وإذا سقط النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟"

وأضاف الأمير السعودي: "إذا عمت الفوضى (في العراق) من سيدفع ثمن هذه الفوضى؟ نكره أن نرى الجنود الأمريكيين يدفعون ثمن غزو يؤي إلى عواقب وخيمة تشمل الجميع..".

المصدر: RT

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