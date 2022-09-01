"ليتهم استمعوا إليك!".. تداول فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل محذرا من الغزو الأمريكي للعراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل الذي شغل منصب وزير الخارجية في السعودية على مدى 40 عاما وما قاله بمقابلة سابقة لـشبكة CNN حول غزو العراق.

وقال الفيصل في الفيديو: "غزو العراق ليس أمرا سهلا كيف لـ250 ألف جندي المحافظة على النظام في بلد كهذا، وخصوصا إن كانت الحرب ستقود لزعزعة الاستقرار، ونعتقد أنها ستقود لذلك، وإذا سقط النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟"

وزير الخارجية السعودي رحمه الله "سعود الفيصل" كان من أشد، أشد، أشدددد المعارضين لغزو العراق وارهاق الدماء العراقية رغم بغض القيادة السعودية لحكم صدام في العراق.



لو تشوف مقابلته في قبل الغزو سبحان الله ستقول كأنه تنبأ بالمستقبل…



لا تصدق ما يقولونه لك عبده ايران عن السعودية. pic.twitter.com/lXjSloO7vj — Sherlock Holmes 🦑 (@drabdullah1_) August 31, 2022

الواقع في العراق يقول ألا ليتهم إسّتمعوا لك

يا سمو الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليك pic.twitter.com/j1Xz5Q90xH — بن شبلان (@d3ani001) August 28, 2022

وأضاف الأمير السعودي: "إذا عمت الفوضى (في العراق) من سيدفع ثمن هذه الفوضى؟ نكره أن نرى الجنود الأمريكيين يدفعون ثمن غزو يؤي إلى عواقب وخيمة تشمل الجميع..".

التاريخ حين يوثق لايستطيع أيا كان تزويره أو تحريفه . 👇 مواقف ثابته👇



لقد كانت السعودية تعرف مدى الكارثة التي ستحل بشعب العراق حينما قررت أمريكا غزوها ولذلك عارضت تلك الحرب من أجل شعب هو اليوم يعاني الأمرين . pic.twitter.com/gbCGDOM9Fz — حَدِّ السَّيْف 🇸🇦‏ ⁦ (@N_iC8i) September 1, 2022

حتى أعلام الغرب 🇬🇧 أستشهد ببعد نظر الأمير سعود الفيصل رحمه الله قبل وبعد غزو #العراقpic.twitter.com/hqfksAdoOR — Sultan_M_Aldossary (@SultanMAldossa1) August 29, 2022

هذا ما قاله الأمير سعود الفيصل الله يرحمه للرئيس بوش قبل شهر واحد من غزو #العراق.#صباح_الخيرᅠ

ترجمة:- https://t.co/S61lILn45hpic.twitter.com/jnARPlAkfA — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) August 30, 2022

المصدر: RT