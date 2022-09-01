 
مباشر

قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس والبيرة

أخبار العالم العربي

قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس والبيرة
سامر خالد ويزن عفانه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpyy

قتل شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

إقرأ المزيد
مراسلة RT: الأسير الفلسطيني خليل عواودة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب
مراسلة RT: الأسير الفلسطيني خليل عواودة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب

وتوفي الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته في الرقبة برصاص قوات إسرائيلية خاصة، وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.

كما توفي الشاب يزن عفانه، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات اثناء اقتحام قوات إسرائيلية أحياء مدينة البيرة.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين. وتم اعتقال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال الاقتحام، كما تسببت القوات الإسرائيلية بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا