قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس والبيرة

قتل شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

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وتوفي الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته في الرقبة برصاص قوات إسرائيلية خاصة، وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.

كما توفي الشاب يزن عفانه، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات اثناء اقتحام قوات إسرائيلية أحياء مدينة البيرة.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين. وتم اعتقال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال الاقتحام، كما تسببت القوات الإسرائيلية بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

المصدر: معا