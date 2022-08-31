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وسائل إعلام إيرانية تكشف تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لمطاري حلب ودمشق

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام إيرانية تكشف تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لمطاري حلب ودمشق
Globallookpress
مطار حلب الدولي
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كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لمطاري حلب ودمشق في سوريا مساء الأربعاء.

وقالت مصادر ميدانية للوكالة إنه "قبيل الساعة الثامنة من ليل الأربعاء 31 أغسطس  هبطت طائرة في مطار حلب الدولي وقام الصهاينة (إسرائيل) في رد فعل على هذا الأمر وفي تصرف انفعالي باستهداف مدرج هذا المطار، في حين أن هذه الطائرة كانت قد هبطت قبل 10 دقائق".

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وأضافت أنه "بعد انتهاء القصف الصاروخي غادرت الطائرة المذكورة مطار حلب الدولي باتجاه دمشق وعاود الصهاينة إطلاق الصواريخ باتجاه مطار دمشق ردا على هذا الأمر، في حين كانت هذه الطائرة قد هبطت قبل ذلك في مطار دمشق".

 

المصدر: "تسنيم"

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