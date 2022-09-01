المغرب.. الدفاع يؤجل استئناف محاكمة المدونة سعيدة العلمي

أعلنت الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي المتابعة في حالة اعتقال، عدم قدرتها على المثول أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتمست تأجيل الجلسة.

وأخرت الهيئة التي تنظر في ملف المتهمة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية، إلى غاية يوم 12 سبتمبر المقبل، بناء على ملتمس لها بالنظر لوضعها الصحي.

ورفضت المحكمة خلال جلسة يوم الأربعاء ملتمسات الدفاع، وعلى رأسها ملتمس منح السراح المؤقت، بالنظر للوضع الصحي الذي تعيشه سعيدة العلمي، إلى جانب ملتمس يهدف إلى تمكين المتهمة من نسخة من الحكم الابتدائي.

وأكدت المحامية سعاد براهمة عضو دفاع المتهمة، أن هذه الأخيرة تعيش وضعا صحيا حرجا ما دفعها إلى التماس تأخير الجلسة.

وشددت المحامية في تصريح لـ"هسبريس" الإلكترونية، على أن المتهمة حضرت لهذه الجلسة وهي منهكة، ما لم تستطع معه مجاراتها، لتلتمس تأخيرها بسبب وضعها الصحي.

وتزامنا مع الجلسة، احتج أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات، أمام المحكمة، مرددين شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.

وتمت إدانة المتهمة سعيدة العلمي بسنتين حبسا نافذا مع غرامة، بعد متابعتها على خلفية تدوينات بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتهم من بينها "إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي