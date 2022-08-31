مصر.. التحقيق في بلاغ نقابة المهن التمثيلية ضد مروّج شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب

أعلن المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر، أن البلاغ المقدم من جانبه ضد مروّج شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب، تمت إحالته إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.

وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ إلى النائب العام، لطلب التحقيق مع صاحب الصفحة التي نشرت شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب وضبطه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية لما تسبب فيه من أضرار نفسية بالغة على الفنانة الكبيرة، وذويها.

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وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن ما تم نشره على الصفحة المذكورة التي روجت لشائعة كاذبة لجمع المشاهدات والتفاعلات، بغرض التربح ماديا تسببت في إزعاج الفنانة القديرة عفاف شعيب، وألحقت الضرر النفسي والمعنوي لها ولذويها.

وأفادت بأنه وطبقا لما ينص عليه قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تلتمس نقابة الممثلين التحقيق في هذه الواقعة وتقديم مرتكبها للمحاكمة الجنائية.

وسبق أن علقت الفنانة عفاف شعيب على شائعة وفاتها، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت تفاصيل تقدمها ببلاغ للنائب العام، ضد الصفحة المروجة للشائعة.

وقالت عفاف شعيب، لموقع "القاهرة 24": "الشائعة سخيفة جدا، واللي بيروَّجوا لشائعات الوفاة هدفهم ركوب التريند على حساب الفنانين، وكل فترة نشوف شائعة وفاة فنان.. حرام عليهم".

المصدر: موقع "القاهرة 24"