وزيرة الهجرة المصرية تعلق على مقتل مواطن في السعودية

كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، ملابسات مقتل المواطن أمجد السيد البدوي حسين (58 عاما) في مدينة الرياض السعودية، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة.

وأكدت أن الوزارة تتابع هذه القضية مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، مبينة أنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل ولم تتحدد هويته حتى الآن.

وشددت على أنها تتابع التحقيقات السعودية وما توصلت إليها من الإجراءات والتحقيقات.

وكان المواطن المصري دخل إلى المستشفى نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة، وأجريت الإسعافات له وخضع لعدة عمليات جراحية، ولكن دون تحسن أو أي تقدم ملموس في حالته الصحية التي تدهورت، وأدت إلى وفاته.

المصدر: "أخبار اليوم"