الجيش السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في أطراف دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق".

إقرأ المزيد

وأوضح أن الاستهداف تم في الساعة التاسعة و18 دقيقة، وأن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت الوكالة نقلت عن المصدر ذاته في وقت سابق أن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية في الساعة الثامنة مساء، وأن الاستهداف أدى إلى "وقوع أضرار مادية بالمطار".

المصدر: وكالة "سانا"