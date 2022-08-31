 
مباشر

الجيش السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في أطراف دمشق

أخبار العالم العربي

الجيش السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في أطراف دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpx8

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق".

إقرأ المزيد
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها

وأوضح أن الاستهداف تم في الساعة التاسعة و18 دقيقة، وأن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت الوكالة نقلت عن المصدر ذاته في وقت سابق أن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية في الساعة الثامنة مساء، وأن الاستهداف أدى إلى "وقوع أضرار مادية بالمطار".

 

المصدر: وكالة "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا