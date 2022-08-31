"هآرتس": القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية (صور)

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب.

وذكرت أن استهداف إسرائيل لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.

ونشرت الصحيفة بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية وثقت مسار رحلة الطائرة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب صلاتها المزعومة بالحرس الثوري الإيراني.

U.S. sanctioned Iranian plane ep-gox appears to have landed Aleppo b4 alleged Israeli strike pic.twitter.com/yY1nZfPros — avi scharf (@avischarf) August 31, 2022

وذكرت وكالة "سانا" أن الطيران الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة صاروخية لمطار حلب الدولي في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم".

وأوضح المصدر في البيان الذي نقلته وكالة "سانا" أن العدوان أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

المصدر: وكالات + صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية