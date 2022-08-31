برّي يناشد الصدر العدول عن قراره اعتزال السياسة

ناشد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، العدول عن قراره اعتزال السياسة.

وفي كلمة خلال احتفال أقامته حركة "أمل" في ساحة القسم في مدينة صور لمناسبة "الذكرى الـ44 لتغييب الإمام موسى الصدر"، قال بري: "من موقع الأخوة للشعب العراقي وخاصة أبناء البيت والفريق الواحد نناشد الجميع سيما السيد مقتدى الصدر العودة عن استقالته" وإلى "تلبية دعوة الحوار التي دعا إليها (رئيس الوزراء العراقي) مصطفى الكاظمي ووضع كل العناوين الخلافية على جدول أعمال هذا الحوار الذي وحده الكفيل والأقل كلفة للخروج من المأزق السياسي".

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وأهاب بري بالجميع "الإنصات الى لغة العقل صونا للعراق الذي باستقراره وقوته وتقدمه وازدهاره ووحدته وعروبته يشتد ساعد الأمة ويعلو شأنها".

وأضاف أن "العراق المتعافي هو عنصر محوري في إعادة تصويب البوصلة وتصحيح العلاقة بين الجوار العربي والجوار المسلم والذي بدأ ونأمل أن يتواصل ويؤتي ثماره الحميدة قريبا بعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية".

وأعرب بري عن تقديره للعراق "وقوفه إلى جانب لبنان في كل المراحل والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الراهنة" وذلك "بالرغم مما يعانيه من أزمة سياسية".

وأضاف أن العراق كان في طليعة العرب الداعمين للبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام