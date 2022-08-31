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انتشال 9 جثث مهاجرين مصريين قبالة ليبيا

أخبار العالم العربي

انتشال 9 جثث مهاجرين مصريين قبالة ليبيا
RT
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عثرت وحدة الإنقاذ البحري الليبية على 9 جثث لمهاجرين مصريين قضوا نحبهم إثر غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة الشواطئ الليبية.

حيث قامت طواقم الإنقاذ قرب شواطئ مدينة طلميثة الليبية بانتشال جثث 9 ضحايا تبيم لاحقا أنهم مصريين غرقوا خلال عملية هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا يوم السبت الماضي.

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 وبينت المصار أن طواقم الإنقاذ وجدت 6 مصريين نجوا من الغرق واستمرت عمليات البحث عن المفقودين الذين تم العثور على جثث 9 منهم يوم الأحد وأن عمليات البحث مستمرة عن 12 شخصا في عداد المفقودين إذ أن الناجين أكدوا أن عدد من كانوا على متن القارب 27 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام عربية

 

 

 

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