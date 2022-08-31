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السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالخرطوم

أخبار العالم العربي

السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالخرطوم
Gettyimages.ru
السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالعاصمة الخرطوم
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانها، أن متظاهرا لقي مصرعه خلال احتجاجات الخرطوم اليوم.

وأضافت أن المتظاهر أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرض للدهس.

وذكرت في بيان مقتضب: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم".

وأشارت إلى أن عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر ارتفع بذلك إلى 117 قتيلا.

المصدر: RT

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