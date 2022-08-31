السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانها، أن متظاهرا لقي مصرعه خلال احتجاجات الخرطوم اليوم.

وأضافت أن المتظاهر أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرض للدهس.

وذكرت في بيان مقتضب: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم".

لجنة أطباء السودان المركزية

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ارتقــاء روح شهـــــيد



ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم.



للشهيد الرحمة والمغفرة والخلود في الفردوس الأعلى من الجنة. pic.twitter.com/j3foEMvBoc — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) August 31, 2022

وأشارت إلى أن عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر ارتفع بذلك إلى 117 قتيلا.

بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (117) شهيداً، ينيرون لنا دجى الطريق ويذللون عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد.



رحم الله شهدائنا ولهم المغفرة والخلود الأبدي.#وحدة_قوى_الثورة#مليونية31أغسطس



إعلام اللجنة

31 أغسطس 2022 — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) August 31, 2022

المصدر: RT