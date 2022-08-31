رئيس مجلس النواب اللبناني: بلدنا يمر في أسوأ مرحلة في تاريخه

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان يمر في أسوأ مرحلة في تاريخه، ولم يعد جائزا مقاربة العناوين الداخلية على المستوى الذي يجري، مؤكدا أن "لبنان ليس بخير".

وفي كلمة له خلال الذكرى الـ44 لـ"تغييب الإمام موسى الصدر"، تطرق بري إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مذكرا "أننا بالمبدأ نعتبر أن كل متر مكعب من النفط والغاز مغتصبة ومحتلة، لأنها حدود مع أهلنا الفلسطينيين وبانتظار ما يحمله الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، سيادتنا وشرفنا سندافع عنها بكل ما نملك"، مشددا على "أننا سندافع عن حدودنا وأرضنا وغازنا ونفطنا بكل ما نملك من قدرات كما دافعنا بالبر. ونحن مستعدون للمفاوضات غير المباشرة لكن ليس إلى أجل غير مسمى".

وأضاف:" لبنان يمر في أسوأ مرحلة في تاريخه، لم يعد جائزا مقاربة العناوين الداخلية على المستوى الذي يجري.. لبنان ليس بخير"، مبينا أن "هوكشتاين طلب مهلة أسبوعين للحصول على رد على الاقتراح اللبناني وها هي المدة قد أصبحت شهراً من دون رد.. الكرة الآن في الملعب الأميركي ولسنا هواة حرب لكن إذا ما هددت سيادتنا سندافع عن حقوقنا التي تمثل شرفنا".

وعن ملف تغييب الصدر، قال بري: "للقاصي والداني نقول أن قضية تحرير الإمام ورفيقيه هي بالنسبة لحركة "أمل" قضية سيادية، وهذا لا يعفي الحكومة اللبنانية بما تعهدت به ولا يعفي الجامعة العربية بالضغط على الدولة الليبية لمعرفة الحقائق"، مضيفا: "لا يراهننّ أحد على خلاف بين حركة "أمل" وحزب الله".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام