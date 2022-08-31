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ميقاتي ينوه بتمديد مجلس الأمن مهمة قوات "اليونيفيل"

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ميقاتي ينوه بتمديد مجلس الأمن مهمة قوات
AP
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نوه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي بـقرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة.

ووصف ميقاتي هذا القرار بأنه "خطوة مشكورة من شأنها تعزيز الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان بفضل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل"، مضيفا: "نحن من جهتنا نشدد على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها دعم مهمة اليونيفيل، مجددين التزام لبنان الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم أمس الثلاثاء، القرار رقم 2591 القاضي بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، داعيا إلى إمداد القوات المسلحة اللبنانية بالغذاء والدواء والوقود.

المصدر: "صوت لبنان"

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