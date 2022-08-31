اشتيه يطالب واشنطن بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي هادي عمرو، وطالبه بدعم الإدارة الأمريكية للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وقال مكتب اشتية في بيان إن الأخير، شدد خلال اللقاء على ضرورة نقل وعودات الإدارة الأمريكية فيما يخص فلسطين إلى حيز التنفيذ، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون ضغوطات كبيرة، من ناحية تصعيد إسرائيل لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة من اقتحامات الأقصى والاعتقال والاغتيال ومصادرة الأراضي والاستيطان، ومن ناحية أخرى عدم وجود أفق سياسي وصعوبة الوضع المالي".

وأفاد اشتية بـ"أننا نسعى إلى تحريك الملف السياسي مجدداً من خلال طلب "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة في ظل غياب المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية، داعيا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، داعيا الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين".

وأطلع اشتية المبعوث الأمريكي على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، كما وضعه في صورة التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.

وبحث الطرفان سبل انجاح اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر القادم في نيويورك.

المصدر: RT