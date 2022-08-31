الجزائر..عشرات القتلى والجرحى في حادث سير في بوطويل

أفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن حصيلة وفيات حادث المرور الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة بوطويل، ارتفعت إلى 10 وفيات و42 جريحا.

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وتمت الإشارة إلى أن الحادث وقع بسبب انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن خط تيارت وتندوف، على مستوى الطريق الوطني "رقم 6" بمنطقة بوطويل اتجاه جنين بورزق".

وقالت الحماية المدنية في بيانها أنها سخرت لهذا الحادث 5 سيارات إسعاف و3 شاحنات، وفريق مؤلف من نقيب، وملازم، ومساعدين، ورقيبين، و14 عون.

وبحسب آخر حصيلة لحوادث المرور في الجزائر صدرت أمس الثلاثاء، فقد لقي 51 شخصا مصرعهم، وأصيب 1785 آخرون، في حوادث مرور، وقعت خلال أسبوع، في مناطق مختلفة من ولايات الوطن.

المصدر: "النهار" الجزائرية