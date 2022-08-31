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تبون: من العيب والعار ألا تكون للجزائر سفارة في غينيا بيساو وسيتم تصحيح هذا الخطأ

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تبون: من العيب والعار ألا تكون للجزائر سفارة في غينيا بيساو وسيتم تصحيح هذا الخطأ
AP
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
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رأى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "من العيب والعار ألا تكون للجزائر سفارة في غينيا بيساو"، مؤكدا أنه "سيتم تصحيح هذا الخطأ".

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وفي ندوة صحفية مشتركة عقدها مع رئيس غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو، أوضح عبد المجيد تبون أن "بعض الظروف أدت إلى ابتعاد البلدين عن بعضهما البعض"، مؤكدا أنه "انطلاقا من هذه الزيارة، ستعود العلاقات الطبيعية بين البلدين".

ووجه الرئيس تبون دعوة لرئيس غينيا بيساو للقيام بزيارة دولة في أقرب وقت إلى الجزائر.

المصدر: "الشروق"

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