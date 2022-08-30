"بكيت لما رجعت".. أول مصرية تحلّق في الفضاء برحلة استمرت 3 دقائق ونصف

كشفت سارة صبري أول مصرية تحلّق بالفضاء تفاصيل رحلتها التي استمرت 3 دقائق ونص وكواليس الرحلة.

وقالت صبري في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "عندما وصلنا إلى الفضاء كنت مهتمة بالنظر من الشباك لرؤية شكل الكرة الأرضية والفضاء".

وأضافت: "لما رجعت الأرض بكيت وكان نفسي كل الناس تنظر للكرة الأرضية من الفضاء، والكرة الأرضية منورة جدا في الفضاء الأسود".

وتابعت: "وصلنا الفضاء في 5 دقائق وبقيت في الفضاء لمدة 3 دقائق ونصف في الفضاء ثم بدأنا الهبوط مرة أخرى لـ الكرة الأرضية".

وأردفت: "الكبسولة عندما كانت تهبط للأرض من جديد كانت تسقط بشكل حر وبعد دخول الغلاف الجوي يفتح الباراشوت"، مضيفة: "بعد الوصول للأرض مكنتش مصدقة إني روحت الفضاء".



المصدر: "صدى البلد"