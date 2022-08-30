إعلام: تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في السجون الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية بوجود تخوف إسرائيلي من اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية، وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "القناة السابعة" العبرية إن "هناك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية اندلاع انتفاضة في السجون الإسرائيلية وفي مناطق الضفة الغربية".

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وأوضحت أن "ألف أسير فلسطيني قد أعلنوا اعتزامهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الخميس المقبل، في رسالة احتجاجية على تنصل مصلحة السجون الإسرائيلية من قرارات سابقة قد أقرتها في شهر مارس الماضي، وهو ما وصفته القناة بـ"الثورة الشعبية" الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية".

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية أعلنت بدء إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل بألف أسير كدفعة أولى، باعتباره جزء من خطوات نضالية مستقبلية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها "تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا، متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر".

المصدر: "سبوتنيك"