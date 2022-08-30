رئيسة الحكومة التونسية من باريس: جربة ستحتضن قمة الفرنكوفونية ومنتدى الاقتصاد في نوفمبر (فيديو)

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في كلمة أمام أعضاء مجمع مؤسسات فرنسا بباريس، أن الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية ستنعقد بجزيرة جربة في موعدها يومي 19 و20 نوفمبر 2022، دون تغيير.

كما أكدت رئيسة الحكومة على انعقاد المنتدى الاقتصادي للقمة، حيث قالت: "تونس وبالتحديد جربة ستحتضن القمة الفرنكوفونية في نوفمبر القادم والمنتدى الاقتصادي والذي تم الإعلان عن تاريخه من قبل ممثلي لجنة التنظيم بوزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد بتونس يوم 28 يونيو الماضي".

وسيعقد المنتدى الاقتصادي يومي 20 و21 نوفمبر.

ويأتي تصريح رئيسة الحكومة دحضا لما روج خلال الأيام الماضية حول ترحيل القمة لتحتضنها باريس وإلغاء دورة تونس.

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وتدعن تصريحات بودن تأكيدات الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية محمد الطرابلسي لإذاعة موزاييك لقمة "تيكاد 8" حول عدم صحة ما روج عن إلغاء القمة بتونس في إطار محاولات للتشويش على مؤتمر طوكيو حسب تصريحه.

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تشارك كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال الذي تحتضنه باريس من 29 إلى 31 لأغسطس الجاري ويستقبل هذا العام قرابة 10 آلاف زائر، بما في ذلك العديد من أصحاب المؤسسات.

وتترأس رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفدا رسميا ضم نايلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وسامية الشرفي قدور، مستشارة رئيسة الحكومة.

وأجرت رئيسة الحكومة بالمناسبة محادثات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الفرنسية الكبرى والشركات الناشئة الراغبة في الاستثمار في تونس.

المصدر: "موزاييك"