الخارجية السودانية تستدعي السفير الإثيوبي

استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء سفير إثيوبيا لدى الخرطوم يبتال أميرو، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام يوم أمس.

وقالت الخارجية في بيان مدير عام الشؤون الأفريقية السفير فضل عبدالله فضل، نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بالأمس، ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان".

وحسب البيان، أوضح عبدالله فضل للسفير الإثيوبي أن "إطلاق هذه الإدعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما".

المصدر: RT