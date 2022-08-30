الرئيس التونسي: جهات معلومة تؤجج الأوضاع وتفتعل الأزمات في كل القطاعات

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن جهات معلومة تؤجج الأوضاع وتفتعل الأزمات في كل القطاعات في البلاد.

وجاء تصريح سعيد خلال استقباله يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، وتناول اللقاء الارتفاع المشط للأسعار والمضاربة غير المشروعة في عديد المواد، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة التونسية.

وجدد الرئيس تأكيده على أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقه في الحياة الكريمة، مشددا على التطبيق الصارم للقانون.

كما شدد على أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل منها افتعال الأزمات في كل القطاعات.

وأفاد بأنه لم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرة أزمة في الماء وأخرى في الدواء وأخرى في المواد غذائية وفي الأدوات المدرسية، وفق تأكيده.

وأكد قيس سعيد أن الدولة لن تقفَ مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية