تونس.. سعيّد مستاء من تسرّب أخطاء في الرسم واللغة في أحد الكتب المدرسية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء وزير التربية فتحي السلاوتي، حيث أعرب له عن استيائه العميق من تسرّب أخطاء في الرسم، واللغة عموما في أحد الكتب المدرسية.

وصرح بأنه من المفترض أن تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية.

وشدد على ضرورة تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون أن يكلف نفسه عناء المراجعة والتمحيص.

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ للرئاسة، الاستعداد للعودة المدرسية من جميع جوانبها بالنسبة إلى المدارس وتهيئتها، وبالنسبة إلى الإحاطة بالتلاميذ في المناطق التي تقتضي الإحاطة بهم أكثر بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية.

المصدر: RT