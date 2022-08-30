ميقاتي: انتخاب رئيس للجمهورية أهم من تشكيل حكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن البحث حاليا هو حول إجراء تعديل حكومي، معتبرا أن الأهم الآن انتخاب رئيس للجمهورية.

وشدد ميقاتي على "إصراره لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن "العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون".

وفيما أبدى استعداده لتشكيل الحكومة، رأى أن "الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية"، مبينا أن عون فاتحه بـ"طلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيرا عبر إضافة وزراء دولة".

وأضاف: "هذا الأمر لم أتحمس له من منطلق أنه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار نحن في غنى عنها. لذلك، عاد البحث إلى إجراء تعديل"، مبينا أنه لم يمانع مبادرة عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته.

ولفت إلى الحاجة لـ"الحصول على دعم نواب عكار السنة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة".

المصدر: "الأخبار"