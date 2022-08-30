أصيبت بحالة نفسية سيئة.. بلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنانة المصرية عفاف شعيب

تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ للنائب العام المصري نيابة عن الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، ضد مروجي شائعة وفاتها التي أدت إلى إصابتها بحالة نفسية سيئة.

وجاء في نص البلاغ: "تم تداول منشور عبر فيسبوك بحساب معنون "سـت بیت شـاطرة ولهلوبة"، عـرض صـورة للفنانـة عفاف شعيب منسوب صـدوره لهذه الصفحة ومـدون علـى صـورتها "إن الله وإنا إليه راجعـون الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب والحـزن يخيـم على العائلة".

وأضاف صاحب البلاغ "أن الفنانة عفاف شعيب وجميع أفراد عائلتهـا خرجوا وكـذبوا هذا الخبـر، ممـا تسبب لهم جميعا في ذعـر شـديـد جـراء هـذا الخبر الكاذب والمنشور على تلـك الصفحة، وقد تلقت الفنانة عفاف شعيب عددا كبيـرا مـن الاتصالات الهاتفية مـن أقاربها وأصدقائها".

وأضاف أن نقابة المهن التمثيليـة انزعجت بـمـا نـشـر واعتبرته ترويجـا لشائعات كاذبة وإزعاج لفنانة قدرة بحجـم الفنانة عفاف شعيب، وذلك بهدف جمـع الكثيـر مـن المشـاهدات والتفاعلات للصفحة، وكـان ذلـك بغرض التـربـح مـن نـشـر هـذه الأخبار الكاذبـة.

وأشار البلاغ إلى أن ما نشر على الصفحة سالفة الذكر كان بغرض جمـع المكاسب المادية من وراء المشاهدات وزيادة المتابعة، وذلك على حساب نشر أخبار كاذبة وإيذاء الآخرين والتسبب في إزعاجهم، إذ أصيبت الفنانة عفاف شعيب وذويهـا مـن جراء ما نشر بأضرار مادية ونفسيه بالغة

وشدد على أن ما نشـر يمثـل جـرائم جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واختتم مقدم البلاغ الالتماس من التحقيـق فـي هـذه الواقعة وضبط مرتكبها وتقديمـه للمحاكمة الجنائية.

وأعربت نقابة المهن التمثيليـة عـن بـالـغ تقديرها للفنانة عفاف شعيب لكونهـا صاحبة مشوار فني طويل، وحذرت من نشر هذه الشائعات الكاذبـة التي تسبب الذعر والأذى لرموز مصر الفني.

المصدر: موقع "القاهرة 24"