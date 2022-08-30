أرمينيا تعتقل القائد السابق لجيش دفاع قره باغ

اعتقلت إدارة التحقيقات العسكرية الأرمنية القائد السابق لجيش الدفاع بجمهورية قره باغ غير المعترف بها ميكائيل هاروتيونيان، لتقصيره في الدفاع عن مدينة شوشا خريف عام 2020.

وقالت الإدارة في بيان لها: "في الفترة بين 30 أكتوبر و 9 نوفمبر 2020، وأثناء الدفاع عن مدينة شوشا والمناطق المجاورة، أظهر هاروتيونيان تهاونا في أداء مهامه الرسمية، مما أدى إلى عواقب وخيمة حيث سيطرت القوات المسلحة للعدو على مدينة شوشا وضواحيها، وأدى إلى تكبد وحدات من جيش الدفاع الخسائر".

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المصدر: "تاس"