 
مباشر

أرمينيا تعتقل القائد السابق لجيش دفاع قره باغ

أخبار العالم العربي

أرمينيا تعتقل القائد السابق لجيش دفاع قره باغ
Globallookpress
أحداث قره باغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tplf

اعتقلت إدارة التحقيقات العسكرية الأرمنية القائد السابق لجيش الدفاع بجمهورية قره باغ غير المعترف بها ميكائيل هاروتيونيان، لتقصيره في الدفاع عن مدينة شوشا خريف عام 2020.

وقالت الإدارة في بيان لها: "في الفترة بين 30 أكتوبر و 9 نوفمبر 2020، وأثناء الدفاع عن مدينة شوشا والمناطق المجاورة، أظهر هاروتيونيان تهاونا في أداء مهامه الرسمية، مما أدى إلى عواقب وخيمة حيث سيطرت القوات المسلحة للعدو على مدينة شوشا وضواحيها، وأدى إلى تكبد وحدات من جيش الدفاع الخسائر".

إقرأ المزيد
علييف يعلن عودة مدينة لاتشين إلى سيطرة أذربيجان
علييف يعلن عودة مدينة لاتشين إلى سيطرة أذربيجان

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا