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العراق.. الإطار التنسيقي يصدر بيانا بعد انتهاء أزمة المنطقة الخضراء

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العراق.. الإطار التنسيقي يصدر بيانا بعد انتهاء أزمة المنطقة الخضراء
Gettyimages.ru
العراق.. الإطار التنسيقي يصدر بيانا بعد انتهاء أزمة الخضراء
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دعا الإطار التنسيقي في العراق لتشكيل حكومة خدمة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية وإعادة عمل البرلمان، مشيدا بجهود جميع القوى في إنهاء أزمة التظاهرات.

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وقال الإطار في بيان "في الوقت الذي نعربُ فيه عن أسفنا وحزننا الشديد لما وقع من فتنة عمياء تسببت بسقوط ضحايا من أبناء شعبنا بسبب مواقف غير مدروسة أدت إلى ما حدث، فإننا نتقدمُ بالشكر الجزيل لكل موقف وكلمة وفعل ساهم في إيقاف هذه الفتنة ووضع حدا لنزيف دماء الإخوة من أبناء الوطن الواحد".

وتابع أنه "يتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي لما تمتعوا به من ضبط للنفس والتزام كبير بالمسؤولية".

وأشار إلى أنه ومن أجل منع تكرار ما وقع من فتنة وإنهاء الظروف التي تساعد عليها نرى ضرورة العمل بهمة راسخة والإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الاصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والإسراع إلى تحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا الكريم، وبمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة في المشاركة".

ودعا الإطار مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين.

المصدر: RT

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