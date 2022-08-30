السيسي: أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للأطراف العراقية، ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية لوقف التصعيد وأعمال العنف التي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة.

وقال السيسي في بيان نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتي أدت إلى الاحتواء السريع للازمة الأخيرة في العراق الشقيق"، متمنيا أن "يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته".

وكان السيسي أجرى يوم أمس الاثنين اتصالا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تابع من خلاله تطورات الموقف على الساحة العراقية، مؤكدا وقوف مصر بجانب العراق ودعم استقراره وأمنه مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وانهاء التصعيد.

المصدر: "القاهرة 24"